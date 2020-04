Aldericks vondst helpt mensen met AD(H)D en autisme ritme aan te leren

Kleine stijging aantal co­vid-19-patiënten in ziekenhui­zen

27 april In de regio Eemland zijn de afgelopen 24 uur twee nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen uit Barneveld en Bunschoten. In Amersfoort viel opnieuw één slachtoffer te betreuren. In de stad zijn nu 20 mensen geregistreerd die aan het virus zijn overleden.