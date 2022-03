Ali neemt Oekraïense vluchtelingen in huis en dat ontroert Jeroen: ‘Hij maakt de wereld mooier’

Toch gebeurt het al wel, zo is te zien in de serie Nederland geeft thuis, op NPO2. Daarin is ook ‘onze’ pakketbezorger Ali uit Iran te zien. Hij heeft al een tijdje een gevlucht Oekraïens stel in huis. Een van zijn klanten had eigenlijk geen ruimte voor Maks en Uliana en vroeg het Ali. Die hoefde niet lang na te denken: ‘Ik ben zelf namelijk ook gevlucht’. Het is een ontroerend filmpje.