Alice (89) overleefde ternauwernood jappenkamp: ‘Of ik nog een hekel aan Japanners heb?’

Het leven op Midden-Java was goed, om niet te zeggen perfect. In Salatiga had het streng katholieke gezin Bobacher een mooi huis, ‘Villa Cato’ geheten. Alice, de jongste, ging naar de ‘zusterschool’ van de Franciscanessen en zat daar tussen kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen: Indonesiërs, Chinezen en Hollanders. ’s Avonds speelde ze met vriendjes en vriendinnen op straat.



Alles werd op slag anders op de dag dat Japan, bondgenoot van nazi-Duitsland, begin 1942 Nederlands-Indië bezette. ,,We moesten onze ramen blinderen en een schuilkelder graven in de tuin. Ik hoorde vliegtuigen. En ik zie ze nóg lopen, die kleine mannetjes. Ze hadden petten op met van die lange flappen, tegen de zon. We waren bang voor hen. Wij hadden veel dieren, zoals honden en duiven. Twee Japanse officieren in kimono, Sato en Aso, wilden een kalkoen hebben. Die hebben we toen maar gegeven. De Jappen waren wreed. Mijn broer en ik hebben gezien hoe ze een man aan een boom bonden en hem zo hard sloegen, dat de stront van ellende langs zijn benen liep.’’