Alle verdachten mishandeling agente Amersfoort zitten nog vast, buurt is geschrokken

Knuffelen met lammetjes bij de schaapskudde van Nijkerk

10 maart De schaapskudde van Nijkerk opende zaterdag hun deuren voor publiek. De schapen die in de zomer door de wijken van Corlaer lopen, zitten in de winter warm in een stal. In de periode dat de schapen in de stal zaten, zijn er veel lammetjes geboren. Daarom is de lammetjesdag in het leven geroepen.