Alles is gereed voor 400 nieuwe huizen in Amersfoort en tóch komen ze niet: ‘Zoveel inwoners in afwachting’

Dit is waarom mensen van heinde en verre naar Woudenberg komen: ‘Wij willen hier nooit meer weg’

Wie wil er wonen in Woudenberg? Het antwoord, zo blijkt: héél veel mensen. Het dorp is de snelste groeier van de provincie Utrecht en staat landelijk gezien zelfs in de top 10. Wat is het geheim van dit dorp?

8 januari