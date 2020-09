Alliantie wil dwarse huurder Nadette, die ‘doodziek’ wordt van vochten en schimmels, huis uit hebben

Beving tilt met plastic handschoenen het luik open naar de kruipruimte. Haar mond en neus zijn bedekt door een mondkapje. En dat is niet vanwege corona. ,,Ik kan nauwelijks in dit huis zijn. De lucht maakt me benauwd en ik krijg last van mijn hoofd. Een groot deel van het probleem ligt in deze vochtige kruipruimte. Daar is PUR-schuim aangebracht. En dat zorgt voor zouten en gassen in de woning, waar ik en mijn kinderen ziek van worden’’, zegt de 46-jarige huurster overtuigd.