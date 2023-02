Als 10-jarige keek de Molukse Mozes in Nederland zijn ogen uit: 'Er móést hier brand zijn geweest, dachten wij’

Na 17 jaar (!) is de unieke stadswijk Hogekwar­tier éindelijk af, maar is het megapro­ject ook geslaagd?

De afronding van het Hogekwartier in Amersfoort wordt woensdag feestelijk gevierd. De gloednieuwe stadswijk is om meerdere redenen uniek. Amersfoort kreeg er niet alleen 820 nieuwe woningen én een nieuwe iconische stadsentree door, maar het zette ook de deur wagenwijd open voor toekomstige hoogbouw met grootstedelijke allure. Is het megaproject geslaagd?

11:37