Als bewoners op vakantie zijn, wordt garage gebruikt voor illegaal vuurwerk: ‘Hij zou planten water geven’

Dat is precies het scenario wat een bewoonster van De Botter in Baarn dinsdag schetst. Nietsvermoedend waren zij en haar man slechts een weekje weg met de camper, terwijl zaterdag in hun garage 500 kilo illegaal vuurwerk in beslag werd genomen. De cobra’s en andere illegale knallers lagen verpakt in veertig dozen in de garage. Was de lading ontploft, dan was het leed niet te overzien geweest.