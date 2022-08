Als de twee escortdames hem niet vertrouwen, pakt Amersfoorter (38) een kapmes

Het is een doodgewone vrijdag in mei, als de twee dames aanbellen bij het huis van Amersfoorter S. Na de bewezen diensten, verzoekt het duo S. vriendelijk geld over te maken. 400 euro om precies te zijn. Dan gaat het mis. S. zegt te hebben betaald, maar de vrouwen vertrouwen dat niet.

Ze lopen naar buiten om in alle rust te controleren of het geld daadwerkelijk op de rekening is bijgeschreven. S. wordt witheet. Hij pakt een kapmes, en rent achter de vrouwen aan, die dan bijna bij hun auto zijn. Eenmaal bij het voertuig, zet S. zijn mes in de banden. Daarna takelt hij de ruit toe.

‘Ik had ze toch niet weg kunnen laten gaan?’, vroeg S. zich donderdagmiddag op de rechtbank in Utrecht hardop af. Ter zitting bleek dat S. niet alleen het handgemeen met de escortdames op zijn kerfstok heeft, maar vijf dagen eerder ook de ruit van een woning vernielde omdat hij nog geld zou krijgen van de bewoner.

Drugsverslaving

Het Openbaar Minister stelde dat de Amersfoorter agressief wordt, als er iets gebeurt waar hij het niet mee eens is. Dit heeft onder meer te maken met zijn drugsverslaving. Het OM vindt dat de verdachte moet worden behandeld: eerder sloeg hij verzoeken hiertoe in de wind. De verdediging vroeg vrijspraak. Hij is opgelicht en hij mag dan proberen zijn geld terug te krijgen, vond de advocaat.

De rechter zag dat anders. Zij veroordeelde de Amersfoorter direct tot een werkstraf van 80 uur. Maakt S. zich nog eens schuldig aan een bedreiging of mishandeling, dan moet hij twee weken de cel in. De rechter bepaalde ook dat de Amersfoorter met de hulpverlening aan de slag moet.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.