Als een bordeel sluit, helpen Anna en Tessa sekswerkers: ‘Soms staan ze diezelfde avond op straat, wat moet je dan?’

Jefferson (23) maakt deel uit van bijzonder project: in zijn nieuwe wooncom­plex biedt hij hulp aan andere jongeren

7 april De eerste bewoners van het gemengde woonproject De Pionier in Amersfoort wierpen vrijdag nieuwsgierige blikken in een ingerichte modelstudio, op de eerste dag van in totaal vier kijkdagen. Over anderhalve maand trekken de eerste bewoners in hun fonkelnieuwe woning, waar omkijken naar elkaar centraal staat.