Amateurteam VVZA in roze tenue voor meer homoacceptatie

SponsordealDe amateurvoetballers van het zesde van de Amersfoortse voetbalclub VVZA hebben een bijzondere sponsordeal gesloten. Dankzij de steun van homovriendelijk feestcafé Koetje speelt het team vanaf dit seizoen in een roze voetbalshirt, met een aanvoerdersband in de regenboogkleuren.

Op deze manier willen de spelers een lans breken voor de acceptatie van homo's, lesbiennes en transgenders in het voetbal. Het draait volgens het team namelijk allemaal om het goede gevoel: 'iedereen is welkom, ongeacht herkomst of geaardheid', aldus het team.

Café-eigenaar Derk Koetje hoefde niet lang na te denken toen het team hem het plan voorlegde. ,,Dit past heel goed in de regenboogstad die Amersfoort is. We breken graag een lans voor meer homoacceptatie, ook in het voetbal. Het is tevens een statement naar de KNVB, om meer uit te dragen dat je kunt zijn wie je wil zijn.''

Dankzij de nieuwe sponsors - restaurant Pallas, hoveniersbedrijf Van Bennekom & Zonen en Café Koetje - werden nieuwe roze shirts en witte broekjes besteld. Hiermee moet de strijd voor meer homoacceptatie in de sport worden onderstreept. De hele club in het roze uitdossen, dat was niet haalbaar, zegt Koetje. ,,We zijn maar een klein café, dat kunnen we niet betalen.'' De rest van de amateurclub blijft spelen in zwarte shirts met witte mouwen.

Aandachtspunt

,,Wie je bent of wat je doet maakt eigenlijk niet uit'', zegt aanvoerder Hugo Nab. ,,Uiteindelijk zou het niet nodig moeten zijn om hier een aandachtspunt van te maken. Helaas is de realiteit anders.''

In de voetbalwereld is nog vaak sprake van een gevoel van schaamte om voor je ware identiteit uit te komen. ,,Ik ben zelf moslim'', zegt teamgenoot Ersin Bacaksiz. ,,Dan zou je al snel iets kunnen vinden van mij, zonder dat je mij eigenlijk kent. Dat doet dan zeer. Ik respecteer iedereen, zoals ik verwacht dat iedereen mij respecteert.''

Biertje