Ambtenarentaal in brieven aan bewoners taboe in Barneveld, dus ‘aangaande’ wordt gewoon ‘omdat’

Bunschoter (40) die ‘uit het niets’ buurman neerstak en crashte in weiland blijft voorlopig vastzitten

Bunschoter Johan P., die op 15 april zijn buurman in de Cornelis Houtmanstraat neerstak, komt voorlopig niet op vrije voeten. De 40-jarige man wordt verdacht van poging doodslag, en zal de komende tijd in het Pieter Baan Centrum worden onderzocht, zo bleek woensdag in de rechtbank.