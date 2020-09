Ambulancechauffeur zit klem tussen slagboom en wagen en wordt gewond afgevoerd

videoAan de Brugveenseweg in Voorthuizen is gisteravond laat een chauffeur van de huisartsenpost gewond geraakt toen hij knel kwam te te zitten tussen een slagboom en de deur van zijn voertuig. De arts die in het voertuig zat, raakte niet gewond.