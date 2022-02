Ambulances komen de Amersfoortse binnenstad niet in: straatjes zijn te nauw en er staan veel te veel fietsen

Het is wachten op het moment dat het écht misgaat in het centrum van Amersfoort. Buurtbewoners, gemeente, horecaondernemers en de politie maken zich zorgen. Vooral in het weekend is het een fietsenzee in de binnenstad en is het voor hulpdiensten niet mogelijk om alle straten even snel te bereiken. Er worden weliswaar ‘fietsstewards’ ingezet, maar het probleem blijkt daarmee niet getackeld.