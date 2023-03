Amersfoort fel tegen nieuwe route met 120 vliegtuigen per dag: ‘Desastreus voor leefbaarheid en natuur’

5 vragen Rumoer om geluidshin­der vliegtui­gen boven Utrecht wordt steeds luider, dit moet je er over weten

De nieuwe aanvliegroute richting Schiphol leidt tot grote onrust in delen van de provincies Utrecht en Gelderland. Waar het nu nog relatief stil is, komen in de toekomst dagelijks 120 vliegtuigen over. Duizenden mensen ondertekenden een petitie tegen de nieuwe route. Wat zijn de exacte plannen en maken de bezwaren nog enige kans? Vijf vragen en antwoorden.