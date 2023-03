Amersfoort gaat overstag na forse kritiek: minder tijdelijke huizen op Nijkerkerstraat

In twee jaar 1200 flexwonin­gen erbij in Amersfoort, maar is dit wel dé oplossing voor het woningte­kort?

Lege kantoorpanden of flexibele containerunits. In Amersfoort zijn de afgelopen twee jaar 1200 tijdelijke woningen neergezet. Ze bieden woonruimte aan daklozen, statushouders, Oekraïense vluchtelingen en jongeren zonder andere opties. Maar is het wel slim om hier zoveel geld en energie in te steken? En moeten omwonenden wel over elk nieuw project meepraten?