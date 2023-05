Amersfoort heeft het sociaal en economisch behoorlijk goed voor elkaar, blijkt uit ‘Atlas voor gemeenten’

Amersfoort­se wethouder over geldver­slin­dend circulair warenhuis: ‘Teleurge­steld in oud-be­stuur’

De Retourboulevard in Amersfoort is een jaar na opening geëindigd in een grote mislukking. En dat terwijl er honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgeld in het ‘circulaire warenhuis’ zijn gestoken. Wethouder Stegeman (Financiën) is ‘teleurgesteld’ in het oude bestuur. ,,Als we álles hadden geweten, was er geen subsidie gegeven voor de reddingsoperatie.”