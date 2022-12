Amersfoort heeft zijn Glazen Huis, Nijkerk zijn Glazen Thuis: ‘We willen iedereen wat energie geven’

interview Radio maken op Champions Lea­gue-ni­veau, dj Barend van Deelen is er klaar voor: ‘Altijd een grote mond’

,,Geef mij die aanvoerdersrol maar, daar ga ik lekker op.’’ Pats, boem. Barend van Deelen is binnen. De 34-jarige werd ooit gezien als hét radiotalent van Nederland en staat op het punt zijn belofte in te lossen. In de week voor kerst zit hij straks zeven dagen in het Glazen Huis opgesloten in zijn thuisstad Amersfoort. ,,Ik vind het wel lekker om uit te dagen. Als mensen niets van je vinden, besta je niet.”

