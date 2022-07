Amersfoort herdenkt capitulatie Japan met toespraak en defilé

,,Het wordt soberder van vorig jaar’’, zegt Francis Haverkamp van het Comité 15 augustus 1945 Amersfoort. ,,Vorig jaar hebben we een wat grotere bijeenkomst op Kamp Amersfoort gehad, omdat we toen herdachten dat het zeventig jaar geleden was dat Molukse KNIL-militairen overkwamen naar Nederland en werden ontvangen bij Kamp Amersfoort.’’

Toespraak en defile

Burgemeester Lucas Bolsius houdt een toespraak waarna er een defilé volgt langs het monument Melati, waar bloemen worden gelegd. Dat glasmonument staat in de tuin van Museum Flehite aan de andere kant van de gracht en is gemaakt door Hilde Paalvast. De Melati is een witte Indische bloem die het symbool is geworden voor de oorlog in Indië.