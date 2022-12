Amersfoort kijkt terug op ‘terecht’ feest: ‘Ontzettend blij met inzet van buurtvaders en andere vrijwilligers’

Daardoor verplaatste het feestgedruis zich richting het Neptunesplein en het naastgelegen Tango tankstation. Of die plek – gezien het afsteken van vuurwerk en overlast voor omwonende – een betere plek was? ,,We kijken naar het resultaat: gisteren is het best goed gegaan. Ook was er op die plek, mede dankzij de inzet en de aanwezigheid van tientallen vrijwilligers uit de Marokkaanse gemeenschap zelf, meer zicht en sociale controle op de feestgangers. Vreugde heeft daardoor voorrang gekregen. Maar de ervaringen van dinsdag, nemen we uiteraard mee voor zaterdag, wanneer Marokko in de kwartfinale staat.”