Amersfoort krijgt gehoopte mankracht om ondermijning halt toe te roepen: ‘Veelkoppig monster op de loer’

Amersfoort­se politiek debatteert stevig over grootste problemen: ‘Nú fundamente­le keuzes maken’

Klimaatcrisis, woningnood, criminaliteit, armoede, betaald parkeren, een groot dreigend gat in de begroting vanaf 2026. De grote uitdagingen in Amersfoort kwamen allemaal aan bod tijdens de algemene politieke beschouwingen gisteren Op hoofdlijnen toonden Amersfoortse partijen zich best eensgezind, al knetterde het debat soms ook behoorlijk.