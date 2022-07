Amersfoort krijgt jazzfestival, maar vroeger werd deze muziek gehaat: ‘Was uit den boze’

TOEN EN NU Werd schilder Willem Koetse vermoord? Kleinzoon probeert een eeuw na dato het mysterie te ontrafelen

Het leven van Willem Koetse is omgeven door raadselen. Hij was een begenadigd schilder, daar bestaat geen twijfel over. Maar hoe belandde hij in psychiatrisch centrum Zon & Schild? En hoe kwam hij daar aan zijn vroegtijdige einde? Bijna een eeuw na dato probeert zijn kleinzoon het mysterie te ontrafelen.

29 juni