Amersfoort krijgt jazzfestival, maar vroeger werd deze muziek gehaat: ‘Was uit den boze’

COLUMN Fien over Expeditie Robinson: ‘Ik ben maar eens in mijn leven zo dicht bij mezelf geweest als toen’

Precies drie jaar geleden, ergens op de Filipijnen, zakte ik door een zelfgemaakte schommel op een strand. Zo’n acht uur hebben we er over gedaan om het weinige touw dat we hadden, uit te pluizen en opnieuw te vlechten zodat het langer werd. We maakten het vast aan een bamboe zitje en hingen de schommel tussen twee palmbomen.

10 juli