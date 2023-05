Amersfoort onderzoekt slavernijverleden: ‘Een pijnlijk onderdeel van onze geschiedenis’

School? Oud-presenta­tor Marc Dik neemt zoon vandaag mee naar Coolsingel: ‘Hevige kampioens­koorts’

‘Mijn zoon is overvallen door hevige kampioenskoorts. Wij denken dat een dagje Coolsingel hem goed zal doen’. Met die woorden hoopt Marc Dik dat het Corderius College in Amersfoort coulant is en zijn zoon geen straf geeft omdat de twee maandag het kampioenschap van Feyenoord vieren. ,,Als ‘ie kauwgom moet krabben, doe ik het wel.”