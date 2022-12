Amersfoort raakte 15.000 bomen kwijt afgelopen jaren: dit doet de gemeente om het verlies in te lopen

Ziek, zwak of oud? Amersfoort­se bomen krijgen voortaan een herkansing voordat de zaag erin gaat

Een second opinion na een bezoek aan de huisarts of specialist is inmiddels wel ingeburgerd. Maar de gemeente Amersfoort introduceert nu iets heel nieuws: een second opinion voor zieke of gevaarlijk zwakke bomen. Pas als een tweede expert onafhankelijk van de eerste oordeelt dat er écht geen redden meer aan is, gaan ze voortaan tegen de vlakte.

21 november