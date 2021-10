Amersfoort schakelt Nationale Ombudsman in om seances op Rusthof te onderzoeken

Gemeente Amersfoort beloofde in een gesprek met nabestaanden op 14 oktober om maatregelen te nemen nadat er seances waren toegestaan op de begraafplaats.

Die activiteiten werden ontdekt door een vader wiens kind op Rusthof begraven ligt. Hij ontdekte een camera waarmee op 11 september opnames waren gemaakt van de activiteiten na sluitingstijd . Op de beelden was te zien hoe een groep mensen met lichtballetjes onderzoek deed naar energieën van overledenen.

De directeur van Rusthof, Wilco Plaggenborg, wist van de seances en gaf hier toestemming voor. Burgemeester Bolsius betuigde achteraf spijt en ging met nabestaanden in gesprek.

Vertrouwen herstellen

Om vragen van nabestaanden te beantwoorden en het vertrouwen te herstellen heeft het stadbestuur nu besloten om de Nationale Ombudsman te vragen voor een onafhankelijk onderzoek. Reinier van Zutphen, die sinds 2015 is aangesteld door de Tweede Kamer, behandelt in die rol klachten over overheidsinstanties.