Amersfoort trekt de straten in om inwoners te helpen met financiën: 'We bieden een luisterend oor of advies’

Wat willen jullie bereiken met de rondreizende informatiestand?

,, Gemeente Amersfoort en partners willen mensen met geldzorgen helpen en financiële problemen voorkomen of verlichten. Geldcheck033.nl is een samenwerking van zo’n 25 organisaties in de stad die weten welke regelingen er voor inwoners zijn. Door deze week de straat op te gaan, hopen we meer mensen te ontmoeten die de weg naar hulp nog niet goed weten te vinden.”

Wie is de doelgroep?

,,Iedereen met geldzorgen of -vragen. Rondkomen met weinig geld kan iedereen overkomen. Soms is het nét niet genoeg, ook voor mensen met werk. Door onverwachte ziektekosten, een kapotte wasmachine of even geen opdrachten als ZZP-er. Op dit moment hebben nog meer mensen hiermee te maken door de stijgende energieprijzen en inflatie.”

Hoe kunnen jullie mensen helpen?

,,We luisteren naar verhalen van inwoners en bekijken hoe we de situatie kunnen verbeteren. Vaak weten mensen niet waar ze welke hulp ze kunnen aanvragen. En als iemand niet in aanmerking komt voor een bestaande regeling, kijken we naar andere oplossingen.”

Is het voor herhaling vatbaar?

,,We hebben al veel mensen geholpen. Met een luisterend oor, advies of het daadwerkelijk helpen met het aanvragen van regelingen. De mensen die we spreken vinden het prettig om ons te zien. Daar in investeren vinden we belangrijk en willen we blijven doen.”

Waar staan jullie de komende dagen?

,,Vanochtend op de markt Emiclaer, ’s middags in winkelcentrum Schothorst. Vrijdagochtend op de markt op De Hof en in de middag op het Euterpeplein. En tot slot op de zaterdagmarkt op De Hof. Op Geldcheck033.nl is alle hulp in Amersfoort gebundeld.”

