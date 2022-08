Amersfoort vecht om het Bosbad volgende zomer weer te openen: ‘Op deze manier niet verantwoord’

Op hete dagen zoals deze week liggen de bezoekers handdoek aan handdoek aan de Barchman Wuytierslaan. Wie in Amersfoort ‘buiten zwemmen’ zegt, zegt immers Bosbad. Maar het bad verkeert in slechte staat. Er zitten scheuren in de coating die het water in het bad houdt, en de chlooropslag is zó oud, dat het bijna niet meer aan de eisen voldoet, zo bleek in 2020 uit onderzoek.