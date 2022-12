Amersfoort verbiedt reclames voor auto's, vliegreizen en benzine: ‘We zijn op weg naar klimaathel’

Bomen in Vathorst moeten plaatsma­ken voor uitrit van nieuw huis en dat gaat buren aan het hart: ‘Misleiding’

Dat twee bomen in de houtwal voor hun huizen plaats moeten maken voor een inrit van een nog te bouwen huis, dat gaat er bij bewoners van de Veenslagen in Vathorst niet in. De inwoners van de Amersfoortse wijk zijn nóg verontwaardigder over het feit dat zij niet op de hoogte zijn gehouden van de plannen van het OBV en andere buren wel. ‘Dit voelt als misleiding’.

13 december