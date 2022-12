Amersfoort verbiedt reclames voor auto’s, vliegreizen en benzine: ‘We zijn op weg naar klimaathel’

MET VIDEO Exclusief kijkje bij het Glazen Huis in Amersfoort: piepkleine slaapruim­te, maar véél ruimte voor publiek

‘Wat, moet ik hier slapen?’ schreeuwt Barend van Deelen als hij zijn slaapplek in het Glazen Huis ziet. Een piepkleine kamer, waarin enkel en alleen een stapelbed staat. Het antwoord is ja, want vanaf zondag zullen drie 3FM-dj’s hier in Amersfoort een week lang verblijven. Een exclusieve rondleiding op het terrein dat vanaf zondag voor iedereen toegankelijk is.

17 december