Amersfoort vergoedt binnenkort verplichte papieren bij ID-wijziging voor transgenders

Hoe de speelgoed­win­kel een uitster­vend verschijn­sel wordt: ‘Er valt niet meer tegenop te boksen’

Een kind dat de neus verlekkerd tegen de etalageruit drukt om zich te vergapen aan dat éne nieuwe spelletje: het is inmiddels een bijna historisch beeld. In tien jaar tijd is het aantal speelgoedwinkels in Nederland praktisch gehalveerd. En dat leidt bij ondernemers tot weemoed, maar ook tot problemen. ,,Als de populaire artikelen ook bij tien andere winkels te koop zijn, wordt het lastig.”