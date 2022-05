Amersfoort2014 stapt uit coalitieonderhandelingen vanwege westelijke rondweg: ‘Ik ben erg teleurgesteld’

Reflecteren

Woensdag wilde Amersfoort2014 hier een gesprek over voeren met de andere betrokken partijen D66, GroenLinks, CDA en Partij voor de Dieren. Het vertrouwen bleek niet te kunnen worden hersteld. Daarop is Amersfoort2014 uit de onderhandelingen gestapt. De overgebleven partijen willen voortbouwen op de gelegde basis. Ze gaan met elkaar bespreken met wie ze nu in gesprek gaan. Mogelijk neemt de ChristenUnie deze rol nu over. Dat was volgens het eindrapport van de informateur in april de op één na beste optie.