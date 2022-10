Amersfoorter (20) veroordeeld voor gooien van flessen naar ME tijdens boerenprotest

Vrijdag verscheen hij in Zwolle voor de politierechter. Op 4 juli heeft hij tijdens de blokkade van het distributiecentrum van de Albert Heijn in diezelfde stad bierflesjes gegooid naar de aanwezige ME. De man kreeg een voorwaardelijke taakstraf en kwam er hiermee aanzienlijk makkelijker vanaf dan vier mannen die voor hetzelfde feit terechtstonden.

Onduidelijke noodverordening

Eén van de aanklachten van het OM was dat hij niet vertrok nadat de Zwolse burgemeester Peter Snijders een noodverordening had afgekondigd. Echter, verklaarden de officier van justitie en de rechter in de rechtbank, in de noodverordening stond niet duidelijk genoeg dat de politie bevoegd was om in te grijpen. Dit zou blijken uit een uitspraak die de Hoge Raad recent hier heeft gedaan. De man is voor dit feit dan ook vrijgesproken.