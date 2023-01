Amersfoorter (24), die samen met drie andere jongens in wapens handelde, blijft langer vastzitten

Man (29) vlucht nadat nieuwe opsporings­ca­me­ra in Baarn hem opmerkt, maar politie weet hem te pakken

Dankzij de nieuwe camera’s in Baarn die kentekens registreren, zijn agenten maandagochtend een man op het spoor gekomen die in het bezit was van ongeveer honderd zakjes met een gebruikershoeveelheid harddrugs, cash geld en telefoons. Na een achtervolging is de 29-jarige Hilversummer aangehouden.

24 januari