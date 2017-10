Amersfoorter (34) gearresteerd om georganiseerde wietteelt

De politie kreeg vervolgens de organisatie achter de hennepteelt in het vizier, die vooral hennep kweekte in leegstaande boerderijen en woningen. Vermoedelijk werd met het criminele geld vastgoed in Duitsland gekocht om het zo te kunnen witwassen.

Gisterochtend is de politie daarom meerdere panden in onder meer Utrecht, Amersfoort en Soest binnengevallen. Daarbij werd beslag gelegd op administratie. De verdachte uit Amersfoort werd in Groningen opgepakt. Ook een 28-jarige man die afwisselend in Oost-Groningen en Noord-Duitsland woont werd opgepakt.