Amersfoorter (45) krijgt vijf jaar cel en dikke boete voor handelen van 72 kilo mdma

Alles is gereed voor 400 nieuwe huizen in Amersfoort en tóch komen ze niet: ‘Zoveel inwoners in afwachting’

Nu zijn het nog weilanden waar koeien op grazen, maar over een jaar zouden tegenover het Meanderziekenhuis in Amersfoort zomaar ruim vierhonderd houten en duurzame woningen kunnen staan. Zowel tijdelijk als permanent. ‘Zouden kunnen’, want de gemeente heeft er geen trek in, ondanks het enorme woningentekort. ‘De woningnood is te hoog om dit plan te negeren.’

17 januari