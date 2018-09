Amersfoorter betichtte agenten valselijk van pedofilie

De vandaag veroordeelde Marcel V. postte het gewraakte geluidsfragment op 25 april 2017 op zijn Facebookpagina. Hij zou de opgenomen chat, waarin één van de twee agenten door het meisje met naam en toenaam wordt genoemd, niet hebben gedeeld met zijn 3300 volgers, maar met een selecte groep van 20 medebewoners en kennissen.



V. begreep niet wat hij fout had gedaan, zei hij tegen de politierechter in Utrecht. Hij had het chatgesprek eerst aangekaart bij de recherche, maar omdat die het terzijde schoof, besloot hij de inhoud te delen met een selecte groep Facebookvrienden. ,,Wat moest ik dan doen? Ik wist niet of het waar was, maar als de politie zo’n ernstige beschuldiging negeert en geen onderzoek wil doen, dan klopt er iets niet. Daarom heb ik het gesprek gepost.’’



De Amersfoorter had er niet op gerekend dat een van ontvangers het bericht, dat niet verder kon worden verspreid, kopieerde en onder de aandacht bracht van de politie. Het meisje dat het gesprek met V. zou hebben gevoerd, verklaarde dat haar Facebook was gehackt. Zij zou niks hebben verklaard over pedofiele agenten.