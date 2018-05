Amersfoorter krijgt celstraf voor maken kinderporno van stiefdochter

Geen asbest vrijgeko­men bij brand sporthal Schuilen­burg

7:47 Bij de brand in sporthal Schuilenburg, in de nacht van 5 op 6 mei, zijn geen schadelijke stoffen als asbest vrijgekomen of verspreid. Dat verzekerde de brandweer al eerder, maar is nu ook onomstotelijk vast komen te staan uit metingen rond de sporthal.