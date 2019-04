Amersfoorter zit na Thaise cel al in vliegtuig voor terugkeer, maar wordt er weer uitgehaald

column ‘Mijn hart sprong op van de brief van Koen aan Piet Mondriaan’

15:05 Piet Mondriaan streefde naar zuiverheid in leven en werk. Dat ging niet samen met opsmuk. Hij was anti-decoratie. Het versieren van winkelruiten met lijnen in zijn kleuren, in het kader van ‘100 jaar De Stijl’ in 2017, was dan ook een slecht idee.