Amersfoorters kunnen nog tot 2024 tijdens de stapnachten met de trein van en naar Utrecht

Vijf euro subsidie per kaartje

De NS betaalt de lijn niet, omdat er te weinig reizigers in de coupés zitten: onderzoek toonde voor corona aan dat gemiddeld twintig passagiers van de trein van Amersfoort naar Utrecht gebruikmaken en 56 passagiers van de trein van Utrecht naar Amersfoort. Na de coronapandemie is het aantal reizigers niet meer geteld. Voor de NS wordt het zelf rijden van het nachtnet pas interessant bij 170 passagiers.

Hoeveel Amersfoort dit jaar betaalt voor de verbinding is niet duidelijk. De afgelopen jaren was dat zo’n 55.000 euro per jaar. Dat bedrag leidde in 2017, toen het nachtnet voor het eerst geïntroduceerd werd, nog tot een fel debat in de Amersfoortse politiek.