Amersfoorters mogen meehelpen met het zoeken naar mensenbotjes: ‘Dit is zo’n opzienbarende opgraving’

Amersfoort is steeds minder populair bij winkelend publiek. Wat moet er gebeuren om meer publiek naar het centrum te trekken? Worden bepaalde winkels gemist? Moet het stadhuis parkeren goedkoper maken? En was het autoluw maken van de binnenstad wel zo’n goed idee? Onze lezers zeggen: ‘Betere winkels en gratis parkeren in de binnenstad.’