Amersfoorters spotten zeldzame vlindersoort bij nationale tuinvlindertelling

Afgelopen weekend was de nationale tuinvlindertelling, georganiseerd door de Vlinderstichting. Ook Amersfoorters zijn in hun tuin op zoek gegaan naar de kleine dieren. In totaal zijn er 58 verschillende soorten vlinders gespot. Ook de keizersmantel, een zeldzame vlindersoort, is één keer gezien in een Amersfoortse tuin.

In Amersfoort is de atalantavlinder het vaakst geteld. De bekende vlinder met oranje, zwart en wit gekleurde vleugels is in totaal 40 keer gespot. Op plek twee en drie volgen het bont zandoogje en boomblauwtje met 30 en 19 getelde exemplaren.

,,Een geweldige verrassing dit jaar was de keizersmantel. Dit is een soort die normaliter niet veel voorkomt in tuinen en toch waren er verspreid door het hele land al wat tuinwaarnemingen van deze soort doorgegeven”, zegt de Vlinderstichting. Ook in de Amersfoortse tuinen is deze vlinder één keer gezien.

Landelijk ruim 73.000 vlinders geteld

Landelijk zijn er ruim 73.000 vlinders geteld in de Nederlandse tuinen. De meest voorkomende vlinder is de dagpauwoog, die is 16.731 keer gezien. Ieder jaar organiseert de Vlinderstichting een tuinvlindertelling om te zien hoe het ervoor staat met de vlinders in steden en dorpen.

Volledig scherm De top tien van landelijk meest getelde vlinders. © Vlinderstichting

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.