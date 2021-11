Amersfoorters zijn overlast van dronken tieners spuugzat: ‘Ze pissen en kotsen hier alles onder’

Toch nog een coronaprik? Hier kun je in Amersfoort vanaf maandag zes dagen in de week terecht

GGD regio Utrecht opent maandag een vaccinatielocatie in het Meander in Amersfoort. Waar andere locaties in de gemeente slechts beperkt open waren, kunnen mensen die zich willen laten vaccineren in het ziekenhuis zes dagen per week terecht om een Pfizer-vaccin te halen.

29 oktober