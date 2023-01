Amersfoorts ChristenUnie-boegbeeld Simone Kennedy naar Eerste Kamer als opvolger overleden Peter Ester

Kennedy was 16 jaar raadslid, waarvan een flink deel ook fractieleider van de ChristenUnie in Amersfoort. Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen op 15 maart 2022 zwaaide ze af in de Amersfoortse politiek. In Amersfoort stond ze bekend vanwege haar sociale gezicht. In de raadszaal, maar ook door zelf de handen uit de mouwen te steken, onder meer tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Zij en haar man vangen thuis ook pleegkinderen en vluchtelingen op, vertelde ze eerder in het AD.