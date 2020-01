Amersfoorts homostel vindt totaal onverwachts toch draagmoeder in Nederland

Na lange tijd zonder succes in eigen kring te hebben gezocht naar een draagmoeder, besloten Roelof Roossien (26) en Willem van Nimwegen (25) om een crowdfundingsactie op te zetten en via een andere weg hun kinderwens te vervullen, namelijk in Canada. Het duo haalde enkele honderden euro’s op, maar bij lange na niet genoeg om een draagmoederschaptraject in Canada te kunnen beginnen. Daarvoor zou 100.000 euro nodig zijn.