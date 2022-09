Amersfoorts vastgoedbedrijf schenkt 1250 euro aan alle medewerkers ‘in onzekere tijden’

In totaal krijgen de 530 medewerkers van Klokholding, waar Heilijgers onder valt, 1250 euro verdeeld over vijf maanden. „De torenhoge inflatie en enorme energiekosten raken ook onze medewerkers. Om te voorkomen dat zij in zwaar weer komen hebben we besloten om tot het einde van het jaar de inflatie- en energietoeslag in het leven te roepen”, zegt André Heeringa van Heilijgers.

Volgens Heeringa hebben de oplopende kosten voor boodschappen en energie ook hun weerslag op de medewerkers bij Heilijgers. „Er zijn mensen die hierdoor in de problemen zijn gekomen, maar voor zover bij ons bekend zijn deze problemen niet onoplosbaar. De toeslag is vooral een steuntje in de rug in onzekere tijden”, aldus Heeringa.

Medewerkers ontvangen de toeslag in ieder geval tot het einde van het jaar. „Maar zodra de cao-verhogingen en indexeringen bekend zijn, bekijken we de situatie opnieuw en bepalen we wat we met deze tijdelijke regeling gaan doen”, stelt Heeringa.

Werkgevers ondernemen zelf actie

Heilijgers is overigens niet het enige bedrijf dat zelf actie onderneemt om medewerkers een steuntje in de rug te bieden. Vakbond FNV ontvangt geregeld signalen. „We zien zeker dat werkgevers met dergelijke maatregelen komen. Denk aan de oproep van de ziekenhuisbaas van het OLVG in Amsterdam aan zorgbestuurders om een deel van hun salaris te schenken aan zorgpersoneel met schulden”, aldus woordvoerder José Kager.

