Amersfoortse biomassacentrales ontberen vergunning, maar provincie geeft ze nog de tijd

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eist dat de provincie ingrijpt en boetes oplegt, maar die geeft de initiatiefnemer eerst de kans om alsnog die vergunning aan te vragen.

De natuurvergunning is volgens de laatste inzichten nodig, omdat de biomassacentrales stikstof uitstoten. Het stikstof vormt een bedreiging voor beschermde natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden, benadrukt MOB.

Toen de plannen voor de twee biomassacentrales in aanbouw op bedrijventerrein Isselt ontwikkeld werden, was een natuurvergunning niet noodzakelijk, laat de provincie Utrecht weten. Maar na een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is dat veranderd. ,,Door de initiatiefnemer van de centrales is na die uitspraak alsnog een natuurvergunning aangevraagd. Over het kunnen verkrijgen van deze vergunning zijn wij nog in gesprek", aldus een woordvoerder van de provincie.

Van zaagsel naar energie

Natuurorganisatie MOB vindt dat de provincie ook moet optreden tegen een derde biovergister in de stad, die aan de Oliemolenhof. De provincie laat echter weten dat over deze centrale geen gegevens bekend zijn. ,,Als hier geen sprake is van (mogelijk) significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied dan is ook geen sprake van vergunningplicht.”

MOB ergert zich niet alleen aan biomassacentrales vanwege de stikstofuitstoot, maar ook vanwege het gebruik van resthout - houtsnippers, zaagsel of schors - dat wordt omgezet in energie. ‘Dit resthout dient echter in het bos achter te blijven. Resthout is van belang voor de biodiversiteit van het bos en de opbouw van koolstof in de bosbodem’, aldus MOB.

