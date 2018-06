Amersfoortse buschauffeur legt claim neer bij baas na mishandeling in bus

Vermeer­kwar­tier met petitie in actie tegen vergunning­par­ke­ren

7:22 Bewoners van het Vermeerkwartier in Amersfoort zijn ontevreden over het voornemen van het gemeentebestuur om per 1 oktober vergunningparkeren in te voeren. Middels een petitie hopen ze de raad te bewegen om het voorstel van tafel te vegen.