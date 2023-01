Amersfoortse chef-kok Chef van het Jaar

Mislukte inbraakpo­ging bij huis in Barneveld: politie geeft camerabeel­den vrij van verdachten

De politie heeft beelden vrijgegeven van een poging tot woninginbraak in Barneveld vorig jaar november. Twee mannen probeerden destijds in te breken bij een huis aan de Versteeglaan, maar slaagden daar niet in.

6 januari