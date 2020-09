Amersfoortse Fien Vermeulen (29): ‘Het is absoluut niet nóg een kankerboek, het gaat juist over het leven’

,,Ik ben echt zó zenuwachtig voor donderdag, wanneer het boek uitkomt. Dit wil ik al sinds ik klein was. Toen schreef ik boeken en leverde ik die in bij de Speelboek in Amersfoort. Eén ging over de vakantieavonturen van Lien. Niemand mocht weten dat het eigenlijk over mezelf ging. Bij het Mondriaanhuis volgde ik een cursus om je eigen boek te maken. Maar dat ik er daadwerkelijk een over mijn eigen leven uit zou brengen, had ik nooit verwacht. Want wie wil dat nou lezen?”